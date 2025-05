Brindisi reagisce! Solidarietà per l’87enne bullizzato dai teppisti

Creare un vero e proprio cordone di solidarietà. E’ questo il segnale che la città di Brindisi vuole dare a Dante, l’anziano 87enne che per ben quattro volte ha dovuto subire atti di bullismo da parte di una banda di ragazzi poco più che maggiorenni.

Dante abita a due passi dal Municipio, in via Assennato, in un piccolo appartamento a piano terra. I bulli, incuranti delle telecamere presenti in zona, hanno sfondato a calci per quattro volte il portoncino di ingresso, spaventando l’87enne. L’intervento delle forze dell’ordine fino a questo momento non è servito a mettere fine a questi gesti da vigliacchi, ma nell’ultimo episodio le telecamere pare abbiano ripreso in primo piano questi giovani delinquenti e quindi c’è qualche speranza che vengano individuati e puniti in maniera esemplare.

Nel frattempo, Dante ha ricevuto tante visite e tanti segnali di attenzione, tra cui quelli della vice sindaca Giuliana Tedesco e dei ragazzi di Azione Studentesca.