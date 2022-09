“BRINDISI RICORDA IL GEN. DALLA CHIESA”

Presso il Museo Ribezzo, Brindisi, si è tenuta un’importante manifestazione “La speranza dei cittadini onesti”, in memoria del Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, di sua moglie Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo, agente di P. S., uccisi il 3 settembre 1982 in un agguato organizzato dalla mafia a Palermo. L’evento è stato organizzato dalla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto e dall’Arma dei Carabinieri di Brindisi, in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Brindisi e la Fondazione Tonino Di Giulio, nel quarantesimo anniversario della strage. Dopo i saluti di Emilia Mannozzi, direttore Polo BiblioMuseale di Brindisi, è stato proiettato un video molto toccante sulla vita del grande generale. Molto interessanti gli interventi di Raffaele Federico, Tenente Colonnello Arma dei Carabinieri, Antonio De Donno, Procuratore della Repubblica di Brindisi, e Fabiola Paterniti, autrice del libro :”Tutti gli uomini del Generale”. Ha coordinato i lavori la prof.ssa Raffaella Argentieri, vice presidente nazionale Scuola di Formazione Caponnetto. Tante sono state le manifestazioni organizzate in tutta Italia per ricordare il Generale Dalla Chiesa, un eroe che l’Arma dei Carabinieri ha donato al popolo italiano, un uomo che non sarà mai dimenticato perché incarna la speranza dei cittadini onesti. Il giorno dopo la strage, sul luogo, comparve un cartello con su scritto:”qui è morta la speranza dei cittadini onesti”. La memoria è fondamentale ed è importante il ruolo che può e deve avere la scuola, perché è necessario parlare con i giovani di temi urgenti come la legalità. Il Generale riteneva essenziale rivolgersi ai giovani e lo faceva spesso in vari istituti scolastici. Il Generale Dalla Chiesa è un esempio di devozione al dovere. Come uomo dell’antiterrorismo fu un vero innovatore che comprese l’esigenza di operare sotto copertura. Un uomo, una vittima sacrificale, con la speranza che la sua morte non sia stata inutile. Anna Consales