Brindisi ricorda Michele Stasi: il 17 ottobre un memorial per il 25° anniversario della scomparsa del tifoso biancazzurro



A venticinque anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Michele Stasi è ancora vivo nel cuore di chi gli ha voluto bene e nella Curva Sud Brindisi, che continua a portare il suo nome e a custodire i valori di passione, amicizia e fratellanza che ha lasciato.

Per commemorare questo importante anniversario, sabato 17 ottobre 2026, a partire dalle ore 16, il Centro sportivo Cedas di Brindisi ospiterà un memorial dedicato a Michele Stasi, una giornata organizzata dai tifosi brindisini per ritrovarsi, condividere ricordi e rendere omaggio a un fratello che il tempo non ha cancellato dalla memoria di chi lo ha conosciuto.

Il programma prevede un torneo di calcio ultras, un momento all’insegna dello sport, dei cori e della goliardia, nel quale il risultato passerà in secondo piano rispetto al valore dello stare insieme, a partire dalle 16. A seguire, la giornata proseguirà con una cena e una serata conviviale, durante la quale ci sarà spazio per racconti, ricordi ed emozioni, nel segno di un legame che continua a unire tante persone.

Il memorial non vuole essere soltanto un appuntamento sportivo, ma soprattutto un’occasione per rinnovare una memoria collettiva e testimoniare come alcuni affetti e valori riescano a superare il tempo. Per questo, l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, affinché la comunità brindisina possa partecipare a questo momento di ricordo e vicinanza.

Ritrovarsi a venticinque anni dalla scomparsa significa ribadire che Michele continua a vivere nelle storie, nell’amicizia e nella fratellanza di chi non lo ha mai dimenticato.

Sabato 17 ottobre, Brindisi si ritrova per ricordare Michele Stasi. Perché certi legami non finiscono: Michele vive.