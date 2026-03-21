Brindisi-Rieti – Informazioni utili sulla viabilità in prossimità del PalaPentassuglia

BRINDISI-RIETI: INFO UTILI SULLA VIABILITÀ IN PROSSIMITÀ DEL PALAPENTASSUGLIA
PALLA A DUE SABATO 21 MARZO ALLE ORE 20:30 AL PALAPENTASSUGLIA, BIGLIETTI DISPONIBILI A PARTIRE DA €14 AL NEW BASKET STORE, ONLINE SU VIVATICKET, NEI PUNTI VENDITA O AL BOTTEGHINO SABATO DALLE ORE 19:00.
Si informa che a causa dei lavori stradali di ampliamento del parcheggio, della carreggiata e dell’installazione di nuove rotonde in prossimità del PalaPentassuglia, si invitano tutti i tifosi a raggiungere questa sera il palazzetto con congruo anticipo al fine di evitare possibili rallentamenti e lunghe code.
L’apertura dei cancelli e l’accesso al palasport del pubblico sarà consentito a partire dalle ore 19:00.
Si ricorda che è sempre attivo il servizio di navetta gratuita garantito dalla STP Brindisi in collaborazione con il Comune di Brindisi: partenza prevista un’ora prima dell’inizio del match dal capolinea in via Benedetto Brin, nei pressi dello stadio, il ritorno dal Palapentassuglia 15 minuti dopo la fine della partita.