Brindisi saluta Carnevale. Aprea nuovo Prefetto. La nota di D’Attis (Fi)

CDM NOMINA NUOVI PREFETTI, D’ATTIS (FI): “BUON LAVORO AL NEO PREFETTO DI BRINDISI GUIDO APREA E GRAZIE A LUIGI CARNEVALE PER QUANTO EGREGIAMENTE FATTO PER IL TERRITORIO”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il Consiglio dei Ministri ha nominato i nuovi prefetti: ringrazio il dottor Luigi Carnevale, che ha svolto le funzioni a Brindisi e ora è destinato a Pescara, per il lavoro proficuo che abbiamo condiviso fino ad oggi per il bene del territorio. È un vero uomo delle Istituzioni, e ha dimostrato con i fatti il suo legame storico con la terra di Brindisi. Ho avuto l’onore di collaborare con lui su temi importanti a cominciare dalla sua nomina, non solo da me fortemente promossa, a Commissario per l’area strategica da decarbonizzare di Brindisi. Mi piace ricordare che ha gestito egregiamente le fasi organizzative del G7 e che si è sempre espresso con rigore ed efficacia sui temi della sicurezza e dell’ordine pubblico in tutta la provincia. Al contempo, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al dottor Guido Aprea, che prenderà le redini del Palazzo del Governo a Brindisi. E’ un uomo di grande esperienza che arriva a Brindisi con la funzione di Prefetto dopo avervi operato in passato con altri ruoli di particolare responsabilità. La sua nomina è certamente una buona notizia per il territorio perché alla sua competenza ed esperienza si somma la profonda conoscenza della provincia e della città capoluogo. A lui confermo fin da subito la piena collaborazione istituzionale per tutte le azioni che vorrà intraprendere a beneficio di Brindisi e dei suoi cittadini”.