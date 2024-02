Presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi si è tenuto un Convegno nazionale di studi (2^ sessione), sul tema:”Brindisi sede del Governo Italiano (o Capitale d’Italia?), 80° anniversario: Settembre 1943- Febbraio 1944″. L’evento è stato organizzato da: il Rotary Club Brindisi, il Rotary Club di Brindisi Valesio, il Rotary Club di Brindisi Appia Antica e il Rotary Club di Roma Nord-Est. Nel 1943 la città di Brindisi si ritrovò improvvisamente nel ruolo di Capitale d’Italia, perché proprio il 10 settembre di quell’anno arrivò nel Porto pugliese la nave Baionetta con il re Vittorio Emanuele III, la regina Elena, il Principe Umberto e il capo del governo, il maresciallo Pietro Badoglio. Erano in fuga dai tedeschi che avevano occupato Roma e rimasero nella nostra città per cinque mesi, ospiti dell’Ammiragliato, nel Castello Svevo. L’obiettivo era quello di ricomporre l’esercito italiano e l’attività amministrativa del Governo che si riunì, per la prima volta il 24 novembre 1943, proprio a Brindisi. Durante la serata sono stati approfonditi alcuni aspetti dell’importante periodo vissuto dalla nostra città. Ha introdotto e coordinato i lavori il prof. Giacomo Carito, storico, Società di Storia Patria per la Puglia. Sono intervenuti: il Sindaco dott. Giuseppe Marchionna, l’avv. Vittorio Piceci, Presidente del Rotary Club di Brindisi Valesio; il dott. Giorgio Stomati, Presidente del Rotary Club di Brindisi; L’avv. Daniela Passaro, Presidente del Rotary Club di Brindisi Appia Antica. Molto interessanti ed approfondite le relazioni: “Dal 1943 al 1944: come e perché”, con lo storico e saggista avv. Gianluca Barneschi; “Brindisi, settembre 1943- febbraio 1944: le missioni dello “Special Operations Executive (SOE)”, con il prof. Giuseppe Marella, storico, Società di Storia Patria per la Puglia; “Brindisi 1943- 1944. Note sull’attività diplomatica del governo italiano” con il prof. Giacomo Carito. La relazione del prof. Antonio Mario Caputo, storico, Società di Storia Patria per la Puglia, assente per motivi di salute, è stata letta dal dott. Giorgio Stomati. Ha concluso i lavori l’arch.Francesca Pennetta, Assistente del Governatore del Distretto 2120, a. r. 2023/24, ing. Vincenzo Sassanelli. Un pubblico attento e partecipe ha seguito con molto interesse e coinvolgimento. Presenti anche alcune scolaresche. Anna Consales