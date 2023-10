“BRINDISI SEDE DEL GOVERNO ITALIANO (O CAPITALE D’ITALIA?). 80° ANNIVERSARIO: SETTEMBRE 1943- FEBBRAIO 1944”

Presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi si è tenuto un interessante convegno nazionale di studi sul tema:”Brindisi sede del Governo Italiano (o Capitale d’Italia?). 80° anniversario: Settembre 1943- Febbraio 1944″. L’evento è stato organizzato da: il Rotary Club Brindisi, il Rotary Club di Brindisi Valesio, il Rotary Club di Brindisi Appia Antica e il Rotary Club di Roma Nord-Est. Nel 1943 la città di Brindisi si ritrovò improvvisamente nel ruolo di Capitale d’Italia, perché proprio il 10 settembre di quell’anno arrivò nel Porto pugliese la nave Baionetta con il re Vittorio Emanuele III, la regina Elena, il Principe Umberto e il capo del governo, il maresciallo Pietro Badoglio. Erano in fuga dai tedeschi che avevano occupato Roma e rimasero nella nostra città per cinque mesi, ospiti dell’Ammiragliato, nel Castello Svevo. L’obiettivo era quello di ricomporre l’esercito italiano e l’attività amministrativa del Governo che si riunì, per la prima volta il 24 novembre 1943, proprio a Brindisi. Nel 1917 fu presentata alla Camera dei Deputati dall’on. Elvira Savino di Forza Italia la proposta di legge per il conferimento del titolo a Brindisi di “Città già Capitale d’Italia”, un riconoscimento dovuto, promosso dall’on. Mauro D’Attis, in qualità di componente del Comitato delle Regioni a Bruxelles. Un giusto riconoscimento per un territorio che aveva dato tanto all’Italia in un periodo storico difficile. Purtroppo, a causa della pandemia, l’iter della proposta ha subito un rallentamento, ma, sicuramente, Brindisi otterrà il giusto tributo e potrà entrare, così, nei libri di storia. Già nel lontano 1960 alla nostra città era stata conferita la medaglia d’argento al valore civile dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Dopo gli interessanti interventi, è stato conferito il premio “Brindisi Capitale d’Italia”, istituito dai tre Rotary Club di Brindisi e dal Rotary Club di Roma Nord-Est. Anna Consales