BRINDISI SEMPRE PIU’ PROIETTATA SUL MARE. INAUGURATO LABORATORIO SCOLASTICO DI VELERIA

In occasione della Giornata nazionale del mare, infatti, il Polo tecnico professionale “Messapia” ha inaugurato il primo laboratorio scolastico di veleria e tappezzeria nautica in Italia. Una scelta ambiziosa, che conferma la bontà del lavoro che la dirigente scolastica del Polo Messapia, Rita De Vito sta svolgendo ormai da tempo, collocando questa realtà tra le più significative nel rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Aver puntato da tempo sul settore della nautica da diporto, poi, conferma la capacità di interpretare i bisogni del comparto produttivo in una città che vede nel mare il suo futuro. Ne costituiscono una conferma gli sforzi per inserirsi a pieno titolo nel traffico crocieristico, così come quelli riguardanti proprio la nautica da diporto. Da qui l’inserimento del nuovo indirizzo didattico incentrato sulla manutenzione per la imbarcazioni da diporto e l’avvio di materie altamente professionalizzanti.

La tappezzeria nautica e le vele rappresentano una nicchia importante su cui si può puntare con decisione, anche per creare nuovi sbocchi occupazionali per i ragazzi che si diplomano nelle scuole del Polo “Messapia”. All’iniziativa ha collaborato la Veleria Montefusco, una realtà tra le più prestigiose a livello nazionale.