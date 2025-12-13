Facebook Instagram
Brindisi, senza confini. Spettacolo, teatro, cultura e tradizioni

Si e’ svolta nella serata di venerdì, presso il Museo Ribezzo di Brindisi, la seconda edizione di “Brindisi senza confini”, la manifestazione organizzata dalle associazioni Miglio 365 di Carmela Lomartire e Il Curro di Umberto De Vitti. Si sono alternati momenti di musica con il gruppo The Stubborn, di poesia e tradizioni brindisine con Lucia Tramonte e Giampiero Martinese, di ballo con la Puzzica e la Tarantata di Amalia Attorre e i suoi allievi. Sono intervenuti il sindaco Giuseppe Marchionna e tante altre autorità’. L’evento ha avuto anche finalità’ benefiche perche’ con le donazioni dei soci e di chi ha voluto contribuire autonomamente si e’ riusciti a donare una sedia posturale al reparto di Pediatria dell’Ospedale Perrino di Brindisi. Una grande serata di successo parlando della nostra città’.

