Brindisi – Sequestro e denuncia in Procura per affissione abusiva e maltrattamento animali

Le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia di Brindisi a San Pancrazio Salentino hanno rinvenuto dei fogli manoscritti affissi ad alberi e pensiline del bus in cui una scritta (anche in tedesco) vietava di dare da mangiare ai randagi. I fogli venivano rimossi e posti in sequestro e il responsabile, dopo accertamenti delle nostre guardie zoofile, è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di affissione non autorizzata e maltrattamento animale.

Ricordiamo che non vi è norma che vieti di dar da mangiare agli animali randagi e che i luoghi dove viene collocato il cibo deve però essere tenuto pulito nel rispetto dell’igiene e del decoro urbano; a tal proposito sono in corso accertamenti sulla persona che posiziona il cibo affinchè venga ella prescritto di ripulire i luoghi, pur continuando legittimamente a sfamare animali bisognosi.