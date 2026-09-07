Brindisi si accende di passione: torna sul Lungomare Regina Margherita il XII Raduno di Auto Storiche Alfa Romeo



BRINDISI, 13 settembre 2026 – La splendida cornice del Lungomare Regina Margherita si prepara a fare da palcoscenico a uno degli appuntamenti motoristici più attesi del territorio. Domenica 13 settembre si terrà infatti il XII Raduno di Alfa Storiche, un evento d’eccellenza organizzato dal Club degli Alfisti, soduclizio ufficialmente affiliato al RIAR (Registro Italiano Alfa Romeo).

L’edizione di quest’anno assume un valore celebrativo straordinario, tingendosi di leggenda: la manifestazione festeggerà infatti il sessantesimo anniversario dal debutto della mitica Duetto, autentico capolavoro dello stile italiano e icona intramontabile della casa del Biscione. Le linee senza tempo della celebre spider torneranno a specchiarsi nelle acque del porto di Brindisi, offrendo a cultori e appassionati uno spettacolo visivo e sonoro di rara bellezza.

Un ruolo centrale nella manifestazione è ricoperto proprio dal RIAR, l’istituzione d’eccellenza che da decenni tutela, promuove e certifica la massima autenticità e il patrimonio storico del marchio Alfa Romeo in tutto il mondo. La presenza e il patrocinio ideale del Registro garantiscono il rigore filologico dell’esposizione, trasformando il lungomare brindisino in un museo viaggiante a cielo aperto, dove ogni esemplare racconta una pagina fondamentale della storia dell’ingegneria e del design italiano.

L’invito a partecipare è esteso a tutti i proprietari di vetture Alfa Romeo, chiamati a esporre i propri gioielli meccanici e a condividere una giornata all’insegna della grande tradizione automobilistica.

La cittadinanza e tutti gli appassionati di motori sono inoltre invitati a riversarsi sul Lungomare Regina Margherita per ammirare da vicino queste splendide vetture, respirare la storia del motorsport e vivere un’esperienza indimenticabile tra cromature scintillanti e il inconfondibile rombo dei motori italiani.