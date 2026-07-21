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Brindisi – Si conclude il percorso con Mister Salvatore Ciullo

Il Brindisi FC comunica la conclusione del rapporto di collaborazione con Mister Salvatore Ciullo. La società desidera esprimere il più sentito ringraziamento al tecnico per il lavoro svolto, la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati alla guida della prima squadra.Sotto la sua guida, il Brindisi FC ha conquistato una straordinaria vittoria del campionato, centrando la promozione in Serie D e contribuendo a scrivere una pagina importante della storia recente del club.A Mister Salvatore Ciullo vanno i più sinceri ringraziamenti da parte della società, con l’augurio delle migliori soddisfazioni umane e professionali per il prosieguo della sua carriera.

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