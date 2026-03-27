Brindisi si fa in due per la ginnastica. Domani e domenica le fasi regionali di ritmica e artistica Csi

La grande ginnastica targata CSI sbarca nel capoluogo adriatico. Brindisi si conferma protagonista della scena sportiva con un doppio, prestigioso appuntamento organizzato dal Centro Sportivo Italiano (CSI), che vedrà centinaia di atleti ed atlete sfidarsi tra eleganza, tecnica e agonismo.

Nell’anno di “Puglia 2026 – Regione Europea dello Sport”, la città ospiterà due manifestazioni di rilievo regionale, patrocinate dalla Città di Brindisi, con il prezioso supporto di partner come Enel nell’ambito del progetto “Insieme per lo Sport nella Città di Brindisi”.

Al Pala Pentassuglia il fascino della Ritmica

Il weekend del 28 e 29 marzo 2026 sarà dedicato alla disciplina dei piccoli attrezzi. Il Pala Pentassuglia (Strada Masseriola) farà da cornice alla Fase Regionale del 20° Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica. Un evento cruciale che vedrà 400 ginnaste del territorio pugliese contendersi il pass per le fasi nazionali, dando prova di coordinazione e armonia con nastro, palla, cerchio, clavette e fune.

Alla Palestra “La Rosa” l’Adrenalina dell’Artistica

Parallelamente, il cuore della ginnastica artistica batterà presso la storica Palestra “La Rosa” (Via G. Pellizza da Volpedo, 3). Domenica 29 marzo 2026, si terranno le gare della fase territoriale del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica, valide per l’accesso alla fase nazionale. 150 atleti si misureranno con i grandi attrezzi, in un mix di forza esplosiva e precisione acrobatica che promette di entusiasmare il pubblico.

La sinergia tra i comitati territoriali, coordinati dal CSI Puglia, ha permesso di portare in città eventi che vanno oltre la semplice competizione. Si tratta di momenti di aggregazione che celebrano i valori della crescita, del rispetto e dell’inclusione attraverso la pratica sportiva.