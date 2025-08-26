Brindisi – si inaugura il nuovo campus della “International School of Brindisi”





La International School of Brindisi (ISB), dopo mesi di intenso lavoro, rinasce in una veste completamente rinnovata e annuncia l’inaugurazione ufficiale del suo moderno campus, mercoledì 27 agosto alle ore 18:00 in via Benvenuto Cellini, 25.

L’evento celebra non solo l’apertura di un’infrastruttura educativa strategica per il territorio, ma soprattutto il successo di una comunità che ha trasformato la chiusura improvvisa della QSI – per due decenni caposaldo dell’istruzione internazionale a Brindisi – in un’opportunità.

Con il supporto iniziale della prestigiosa American OverseasSchool of Rome, genitori e professionisti locali hanno dato vita a un progetto educativo ancora più ambizioso.

Oggi, la International School of Brindisi è l’unica scuola internazionale a tempo pieno e accreditata nel Sud Italia, da Napoli in giù. Offre un percorso completo e interamente in lingua inglese per studenti dai 3 ai 18 anni. I programmi della scuola superiore sono accreditati da enti come MSA (Middle States Association) e Cognia, garantendo che crediti e diplomi siano validi per l’accesso alle migliori università del mondo.

La cerimonia di inaugurazione promette di essere non solo un momento istituzionale, ma anche di incontro e festa per tutta la nostra comunità.

Il programma della serata prevede il tradizionale taglio del nastro con la presenza delle Autorità, visite guidate agli spazi didattici di nuova generazione, incontri con Carmela D’Angelo, responsabile della scuola, il Direttore, Dr. CoreyMagyre, il corpo docente internazionale.