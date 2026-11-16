BRINDISI SI PREPARA ALLA GRANDE SCHERMA INTERNAZIONALE: SABATO AL VIA LA IV MEDITERRANEAN CUP U23 CON ATLETI DA 14 NAZIONI

Dall’Europa all’Asia, la manifestazione porterà in città giovani schermidori provenienti da tutto il mondo. In pedana i migliori talenti della spada maschile e femminile Under 23. Testimonial della manifestazione i campioni Gaia Caforio e Simone Mencarelli.



È ormai tutto pronto a Brindisi per la quarta edizione della Mediterranean Cup U23 – European Circuit, l’appuntamento internazionale di scherma che sabato 21 e domenica 22 novembre porterà in città atleti, tecnici e delegazioni provenienti da ben 14 nazioni. Una partecipazione internazionale che conferma la crescita e il prestigio della manifestazione, trasformando Brindisi in un punto d’incontro per giovani talenti della scherma e per alcune delle realtà più rappresentative del panorama schermistico mondiale. Saranno presenti atleti provenienti da Belgio, Ucraina, Ungheria, Italia, Spagna, Hong Kong, Svizzera, Macedonia del Nord, Svezia, Portogallo, Croazia, Paesi Bassi, Francia e Danimarca. Una presenza che testimonia la capacità della Mediterranean Cup di superare i confini nazionali e di attrarre interesse ben oltre il bacino mediterraneo ed europeo.

Il programma agonistico si aprirà sabato 21 novembre con la prova individuale di spada maschile Under 23, mentre domenica 22 novembre sarà la volta della competizione femminile. Le gare si svolgeranno presso il PalaPentassuglia e il Pala Malagoli, con la partecipazione di schermidori impegnati nel circuito europeo. A dare ulteriore prestigio all’edizione 2026 saranno i due testimonial ufficiali, Gaia Caforio e Simone Mencarelli, protagonisti di una stagione straordinaria. Caforio, dopo aver conquistato il titolo europeo individuale Under 23, ha contribuito alla vittoria della nazionale italiana di spada femminile ai Campionati del Mondo di Hong Kong. Mencarelli ha invece conquistato nel giugno scorso il doppio titolo europeo, individuale e a squadre, nella spada maschile. Due campioni che rappresentano un esempio per le nuove generazioni e che accompagneranno idealmente una manifestazione dedicata proprio alla crescita e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Giunta alla quarta edizione, la Mediterranean Cup consolida un percorso di crescita che, anno dopo anno, ha rafforzato il ruolo di Brindisi nel calendario della scherma internazionale. Un progetto che coniuga competizione sportiva, scambio culturale e promozione del territorio, offrendo alla città l’opportunità di accogliere delegazioni provenienti da diversi Paesi. La manifestazione è promossa dalla Confederazione Europea di Scherma, sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma. Il comitato organizzatore sul territorio è presieduto da Patrizia Carra, consigliere regionale FIS in Puglia, insieme ad Alessandro Rubino, presidente della Scherma Lame Azzurre “Maestri Zumbo” ASD. L’evento si svolge con la compartecipazione del Comune di Brindisi.

Ad aprire ufficialmente il fine settimana internazionale sarà la conferenza stampa di presentazione, in programma venerdì 20 novembre alle ore 15 nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Un momento dedicato alla presentazione della manifestazione, dei suoi protagonisti e delle delegazioni internazionali, alla presenza degli organizzatori e dei rappresentanti istituzionali e sportivi.

La quarta edizione sarà inoltre celebrata da Poste Italiane con uno speciale annullo filatelico commemorativo: sabato 21 novembre, a partire dalle ore 15, presso il PalaPentassuglia sarà allestito uno sportello temporaneo dove sarà possibile richiedere la bollatura delle cartoline dedicate alla Mediterranean Cup. Un’iniziativa che unisce sport, cultura e memoria, lasciando una traccia della manifestazione anche nella storia filatelica. Sabato e domenica, poi, la parola passerà alle pedane: Brindisi è pronta ad accogliere due giornate di sport, talento e confronto internazionale, con la grande scherma protagonista.