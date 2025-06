Brindisi. Solenne apertura processo diocesano per la beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio, Madre Valeria di S. Sebastiano, fondatrice delle Suore Oblate di S. Antonio di Padova

Il 15 giugno alle ore 17.00 presso la Parrocchia Ave Maris Stella in Brindisi, S.E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, presiederà la Solenne apertura della Prima sessione del processo di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Madre Valeria di S. Sebastiano, fondatrice delle Suore Oblate di S. Antonio di Padova.

È per me motivo di grande consolazione, nella luce e gioia pasquale che raggiunge e inonda il cuore del credente, aprendolo all’esperienza dell’incontro con il Signore Risorto, – spiega la Superiora generale Madre Beniamina Sisto – annunciare con gratitudine l’apertura della fase diocesana, verso il riconoscimento della santità della Serva di Dio Madre Valeria Succi, Fondatrice della nostra Congregazione “Oblate di Sant’Antonio di Padova”. Era il 2 maggio 1922, quando a Mesagne, la nostra amata Madre, lasciava questo mondo per abbandonarsi tra le braccia del Padre, circondata dell’affetto delle poche suore alle quali avere raccomandato di restare fedeli alla nascente piccola famiglia delle Oblate del Santo di Padova.

È significativa l’affermazione di padre Nicola Fortunato che, appena spirata la Fondatrice, per incoraggiare le Antoniane afflitte, esclamò: “Rallegratevi, la vostra Madre è in Paradiso. Io non ho mai visto una morte così edificante”.

Egli, che accolse gli ultimi ardenti palpiti, le estreme preghiere e le afflizioni per gli ostacoli all’espansione dell’Istituto delle Oblate, poteva esprimersi con chiarezza, ben conoscendo la vita interiore della Scomparsa. Perciò poté affermare che ella “morì santamente” assicurando che dal Cielo avrebbe continuato ad amare le sue Religiose, pregando per loro, perché il Signore fosse loro sostegno nelle eventuali lotte avvenire.

L’Arcivescovo Giovanni Intini presiederà la prima sessione dell’iter processuale dell’inchiesta diocesana sulla vita, virtù e fama di santità e segni della Serva di Dio, costituirà il Tribunale con la nomina degli Officiali dell’Inchiesta, seguiranno i giuramenti solenni secondo quanto disposto dal diritto canonico.