BRINDISI. SOTTOSEGRETARIO FERRANTE: “A GIUGNO BANDO PER COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON IL PORTO”. D’ATTIS: “STIAMO FACENDO BUON LAVORO PER SVILUPPO DEL PORTO, CON MARCHIONNA SINDACO SPICCHEREMO IL VOLO”

“Questo è un governo che investe nella rete infrastrutturale italiana e si pone in antitesi con coloro che, anche a livello locale qui a Brindisi, hanno frenato lo sviluppo con i ‘no’ a prescindere”. Così il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, on Tullio Ferrante, parlando con i giornalisti oggi a Brindisi. Con lui, il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, ed il candidato sindaco del centrodestra, Pino Marchionna. “Il porto di Brindisi -ha aggiunto Ferrante- è strategico per la rete italiana e noi stiamo ragionando in un’ottica di inter-operabilità del sistema. A questo proposito, posso annunciare che il prossimo giugno sarà indetta la gara per la realizzazione del collegamento ferroviario con la stazione portuale brindisina: un’opera importantissima di cui il centrodestra, a Roma come a Brindisi, si intesta orgogliosamente la paternità”. “Il governo -ha dichiarato, invece, l’on D’Attis- sta supportando le nostre richieste per lo sviluppo portuale con risorse ingentissime: si pensi, ad esempio, agli 88 milioni di euro per la vasca di colmata ed il banchinamento di Capo Bianco. Il sottosegretario Ferrante è il delegato al coordinamento delle opere commissariate, tra cui quelle di Brindisi: un passaggio che ci ha consentito di ottenere in tempi brevissimi le risorse necessarie. Parliamo di due opere straordinarie che rendono merito a tutti coloro che ci hanno creduto e si sono impegnati. Possiamo affermare -ha concluso D’Attis- di aver fatto e di fare un buon lavoro per Brindisi e con Marchionna sindaco potremo davvero far spiccare il volo alla crescita economica ed occupazionale della città”.