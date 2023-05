BRINDISI. SPORT, MARCHIONNA: “TRA I PRIMI OBIETTIVI C’È IL NUOVO STADIO”



Dichiarazione del candidato sindaco di Brindisi, Pino Marchionna.



“Con oltre ottomila persone sugli spalti, è evidente che il calcio brindisino abbia infiammato l’entusiasmo dei cittadini e noi, oltre che tifare per i nostri ragazzi che ci stanno dando tanta soddisfazione, dobbiamo fare la nostra parte: se sarò eletto, uno dei primissimi punti che affronterò è proprio quello della realizzazione di un nuovo stadio. Brindisi domenica gioca una partita importantissima, oggi è capolista in serie d e l’amministrazione comunale deve dotare la città di uno stadio moderno, più grande e all’altezza delle sfide che verranno. Sarà nostra premura interloquire con il governo nazionale, che in queste ore ci sta accanto con determinazione, perché il nuovo stadio potrebbe sorgere grazie a fondi pubblici. Ma abbiamo le idee chiare anche sulle alternative: una buona guida cittadina sa confrontarsi con i privati e addivenire a soluzioni per la collettività. Perciò, potremmo anche valutare l’ipotesi di realizzazione con investimenti di terzi, ma è una questione che affronteremo in seguito. L’importante sarà raggiungere l’obiettivo: i brindisini meritano di assistere alle partite in una nuova grande struttura”.