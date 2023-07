Brindisi Tabernacle e AIPD presentano

il Welcome Summer Gospel Concert

L’evento in programma giovedì 27 luglio sul Lungomare Regina Margherita di Brindisi





Giovedì 27 Luglio 2023, ore 20.30, Lungomare Regina Margherita è in programma il primo spettacolo di musica Gospel ai piedi della scalinata Virgilio, con lo sfondo dell’imbarcazione Baron dell’Associazione GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita e del nostro bellissimo lungomare: il Welcome Summer Gospel Concert, organizzato e promosso da Brindisi Tabernacle. Un momento di cultura, rete e di grande amicizia, si terra’ grazie alla ormai consolidata collaborazione con AIPD Brindisi e GV3.

“Nell’occasione Brindisi Tabernacle ha voluto contribuire ai festeggiamenti relativi al 25esimo anniversario di AIPD Brindisi – dice Fabio Micco, Presidente di Brindisi Tabernacle – in quanto, grazie alla ormai consolidata collaborazione con l’associazione dedicata al sostegno delle persone con la Sindrome di Down, si sta lanciando il messaggio che la disabilità non sempre ha “bisogno di aiuto”, ma può anche “aiutare”. Da più di un anno a questa parte, infatti, i ragazzi di AIPD Brindisi sono regolarmente impegnati nelle raccolte alimentari a favore delle famiglie più bisognose per conto della Brindisi Tabernacle, che si occupa, tra i vari servizi, anche di fornire aiuto alimentare a chi si trova in difficoltà. La nostra associazione vuole dunque essere una porta aperta per la città, un punto di incontro con le altre associazioni, un posto dove unire le forze sentendosi a casa e liberi di offrire e chiedere aiuto, anche grazie alla musica”.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria dell’artista Junior Robinson, la cui voce è un’icona del Gospel europeo che vanta numerose apparizioni in programmi TV e Radio e la partecipazione al musical “Mama, I want to sing” del 1995, portato in scena nel West End londinese al fianco delle star pop e gospel Deniece Williams, Chaka Khan e Mica Paris. È doveroso ringraziare tutte le realtà che si sono unite per consentirne la realizzazione, in particolare: la sezione di Brindisi dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, l’Associazione Misericordia, la Guy Leadership Academy e l’associazione Brindisi Peace Fleet.