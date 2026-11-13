Brindisi torna ad avere una mappa turistica: Brindeasy fa rete con le attività locali e lancia un nuovo progetto per la città

Una nuova mappa gratuita, disponibile in formato cartaceo e digitale, nasce per rispondere alle esigenze di turisti e strutture ricettive. Un’iniziativa privata che punta sulla collaborazione tra le realtà del territorio per valorizzare l’accoglienza e la promozione turistica di Brindisi.

BRINDISI – Una mappa cartacea da consultare durante la colazione, da portare in tasca durante una passeggiata e sulla quale segnare luoghi da visitare, monumenti, ristoranti e punti di interesse. Un piccolo strumento che, ancora oggi, rappresenta uno dei primi e più immediati contatti tra il visitatore e una città. A Brindisi, tuttavia, reperire una mappa turistica aggiornata era diventato sempre più difficile. Le difficoltà legate alla disponibilità di materiale presso l’Infopoint turistico e la mancata ristampa delle mappe da parte dell’amministrazione comunale negli ultimi mesi hanno lasciato numerose strutture ricettive, tra hotel, B&B e affittacamere, senza uno strumento fondamentale per accogliere e orientare i propri ospiti. Per rispondere a questa esigenza e contribuire concretamente alla promozione del territorio, Brindeasy ha realizzato la prima edizione di una nuova mappa turistica di Brindisi, un progetto nato dalla volontà di sostenere l’accoglienza e coinvolgere le attività locali in un’iniziativa condivisa. L’obiettivo è semplice: mettere a disposizione di cittadini, visitatori e operatori turistici uno strumento pratico e gratuito per scoprire e vivere al meglio la città.

Fare rete per valorizzare il territorio

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra realtà locali, dimostrando come il mondo delle attività e degli operatori turistici possa contribuire attivamente alla valorizzazione della destinazione Brindisi. In un settore in cui l’accoglienza passa anche attraverso piccoli gesti e strumenti quotidiani, la disponibilità di una mappa aggiornata costituisce un servizio importante per chi visita la città e per chi ogni giorno lavora per renderla più attrattiva.

La mappa è gratuita e disponibile per tutti

Questa prima edizione vuole rappresentare soltanto un punto di partenza. L’intenzione di Brindeasy è infatti quella di sviluppare nuove edizioni, migliorando e aggiornando progressivamente lo strumento, così da accompagnare l’evoluzione dell’offerta turistica cittadina e le esigenze dei viaggiatori, stagione dopo stagione. La mappa è completamente gratuita ed è disponibile sia in formato cartaceo sia digitale. Può essere richiesta da tutte le strutture ricettive e da chiunque desideri mettere a disposizione dei propri ospiti uno strumento utile per conoscere Brindisi e il suo territorio.

Un invito alla collaborazione

L’auspicio di Brindeasy è che il progetto possa rappresentare anche uno stimolo per avviare nuove forme di collaborazione con il Comune di Brindisi, l’assessorato al Turismo e tutti gli operatori coinvolti nella promozione della città. La disponibilità a fare rete e a contribuire alla crescita turistica del territorio resta piena, nella convinzione che la valorizzazione di una destinazione sia un obiettivo condiviso, da perseguire attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà locali. Brindisi merita di essere raccontata, scoperta e vissuta al meglio. A volte, tutto può cominciare proprio da una mappa da tenere in tasca.

Questa prima edizione nasce dal basso, grazie alla forza della comunità e al sostegno economico di quindici attività locali che hanno creduto nell’idea e scelto di investire nel bene della città: La Locanda del Porto, C’era una volta shop, Sicurbrin sistemi di sicurezza avanzati, Rendez-Vous Bistrot, B&B Giardino del Geco, Il Tempio dei Sapori Ristorante Pizzeria, Ogogo- Noleggio Auto, barche e scooter, Rino Torsello Parrucchiere, Materia Come a Casa, Typico Moka & Bar, AtelierDoria Osteria Contemporanea, Sushiro Fusion Restaurant, Cornice La Pizza a Regola d’arte, Caffè Continental, Schiuma Birreria di Mare.

Per informazioni e richieste è possibile consultare i canali ufficiali: