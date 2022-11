Brindisi, torna il progetto Joy Maker

Dopo il successo dello scorso anno torna il Progetto “Joy Maker” (Seconda Edizione), organizzato dalla Protezione Civile Volontari Torchiarolo, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Naukleros e il Segno Mediterraneo Centro Studi Europei, promosso e co-progettato dal CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”, (Bando per la promozione e formazione nel volontariato 2022).

Il progetto è incentrato sulla formazione di volontari internazionali attraverso le arti del clown e del circo sociale sui temi della gioia, la pace, il disarmo, la riduzione delle diseguaglianze, i diritti umani, la solidarietà internazionale, sullo sviluppo sostenibile, l’energia pulita, l’inclusione sociale, la povertà zero, l’uguaglianza di genere, la cittadinanza attiva.

Scopo principale del Progetto è favorire la mobilità internazionale e l’apprendimento interculturale dei giovani e degli adulti. Beneficiari saranno giovani maggiorenni e adulti pronti a dedicarsi a un progetto specifico, per un’azione umanitaria o per una missione di cooperazione allo sviluppo, per offrire un aiuto alle persone che hanno bisogno di assistenza in situazioni d’indigenza e di emergenza.





Il Progetto è gratuito e partirà nella mattinata di sabato 5 novembre 2022 presso “San Bao” Casa di Quartiere La Rosa in Piazza delle Orchidee n. 21 a Brindisi e impegnerà gli allievi per un totale di 28 ore in 6 mattine (5 – 6 – 13 – 20 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 26 – 27 novembre dalle ore 9.00 alle ore 15.00).