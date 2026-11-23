L’inserimento dell’Aeroporto del Salento di Brindisi nella classifica World’s Best Airports di TIME, al 69° posto tra gli Small Airports, insieme a Bari al 33° posto, è un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma ciò che noi di Futuro Nazionale sosteniamo da tempo: il Salento non è più una periferia, è una destinazione internazionale.

Questo riconoscimento non premia solo la qualità dei servizi, la pulizia, la sicurezza e l’accoglienza. Premia un territorio che ha saputo diventare attrattivo in ogni stagione. Un territorio che accoglie milioni di visitatori e che genera lavoro, impresa e sviluppo.

L’aeroporto di Brindisi è la porta d’accesso naturale a tutto questo. È la prima impressione che il mondo ha del Salento e oggi quella impressione è certificata tra le migliori al mondo.

Proprio per questo, però, non possiamo fermarci. Se il Salento si è dimostrato attrattivo, è arrivato il momento di crederci fino in fondo: servono nuove tratte, nazionali e internazionali, collegamenti stabili anche fuori dalla stagione estiva, più voli per le capitali europee, per i mercati emergenti e per il Sud Italia.

Non possiamo chiedere al territorio di crescere e poi lasciarlo senza le ali per farlo. Ogni nuova rotta significa più turismo destagionalizzato, più opportunità per le imprese locali, più lavoro per i nostri giovani, meno emigrazione e più connessioni per i salentini che vivono e lavorano fuori.

Futuro Nazionale chiede con forza ad Aeroporti di Puglia e alla Regione Puglia di investire con decisione sul potenziamento dello scalo di Brindisi: nuove tratte, più frequenze, migliore intermodalità con treni e bus, e una programmazione che metta finalmente il Salento al centro delle strategie di sviluppo nazionale. Al Parlamento chiediamo, in fase di approvazione della imminente manovra finanziaria, di confermare la continuità territoriale per lo scalo di Brindisi come proposto dall’On. D’attis e approvato dalla precedente manovra finanziaria.

Il Salento ha dimostrato di saper volare. Ora dobbiamo dargli le rotte per farlo ancora più in alto.

Nicola Di Donna

Segretario Provinciale di Futuro Nazionale