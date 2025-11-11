Brindisi. Trovato in possesso di oltre 3 kg. di hashish e mezzo kg. di cocaina, arrestato.

Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi eseguiti nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne della provincia di Bari per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti.

In particolare, l’uomo, dopo essere stato notato a piedi mentre si aggirava nel centro abitato nei pressi di un’area dismessa, alla vista dei militari assumeva un atteggiamento sospetto, cercando di occultare dentro una siepe la chiave di un’autovettura risultata poi nella sua disponibilità.

I militari, pertanto, decidevano di approfondire il controllo e le successive operazioni di perquisizione hanno permesso di rinvenire all’interno del bagagliaio dell’autovettura uno scatolone contenente kg 3,100 di hashish e 500 grammi di cocaina, il tutto sigillato in buste sottovuoto; il carico di stupefacente è stato sequestrato.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’indagato non è da ritenersi colpevole fino all’accertamento definitivo della sua responsabilità penale con sentenza irrevocabile.