BRINDISI. TURISMO, MARCHIONNA: “ATTIREREMO GRANDI INVESTITORI, FONDI CIS SARANNO VOLANO PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA LEGATA ALLA COSTA”

Nota del candidato sindaco di Brindisi, Pino Marchionna.

“Il turismo è un’industria: per questo abbiamo bisogno di accogliere investitori sulla nostra straordinaria costa. Per farlo, abbiamo un binario straordinario come le risorse del Contratto Istituzionale di Sviluppo: decine e decine di milioni di euro per la valorizzazione della nostra costa. Si tratta di un risultato concreto ottenuto grazie all’impegno dell’on Mauro D’Attis, che deve però essere gestito da amministratori seri e capaci. Altrimenti, si rischia di dissipare un tesoretto in grado di rilanciare la nostra economia legata alla costa. Qual è la nostra visione? Gli addetti ai lavori sanno bene che le destinazioni turistiche sono riconosciute come tali quando annoverano sul proprio territorio grandi gruppi internazionali. I progetti sull’erosione della costa, finanziati con i fondi del Cis, devono avere uno scopo economico: questo strumento, infatti, non serve per meri interventi di natura ambientale. Il fine è attrarre nuove iniziative di privati e nuovi insediamenti ricettivi, specie di alta gamma.Finché non compiremo scelte coraggiose, turisti e investitori sceglieranno sempre altri territori. Noi, invece, vogliamo coinvolgere gli imprenditori nella “Brindisi turistica” del futuro, salvaguardare i gestori di stabilimenti balneari ai quali fino ad oggi è stata impedita persino la collocazione di strutture leggere e sviluppare finalmente una città dove turismo e industria possano convivere e creare vera ricchezza. Brindisi può davvero spingersi oltre e noi abbiamo le idee chiare su come accompagnarla”.