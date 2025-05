Brindisi – Tutti gli appuntamenti della Festa di Maria Ausiliatrice

Ritorna l’attesissima Festa di Maria Ausiliatrice insieme all’Appia Food Festival, anche quest’anno avremo un calendario ricco di iniziative, tra preghiera e festa. La Festa ha origini negli anni ’30 dello scorso secolo e si è evoluta innovandosi nel corso dei decenni ma al contempo mantenendo i riti religiosi tradizionali.

Confermato anche quest’anno l’Appia Food Festival: un bel contenitore con un percorso gastronomico con prodotti tipici del territorio Brindisino e Pugliese.

Immancabile la tipica Sagra della Porchetta con pettole, mozzarelle, birra artigianale pugliese, vini pugliesi, latticini e tanto altro.

Sarà possibile assaggiare e gustare i prodotti della nostra terra in una cornice piena di musica e divertimento!

Numerosi gli stand presenti tra conferme e novità: Birra Gruit, Birra Raffo, Infuseria Brindisina, Agricola Liberace, WineAut, Tenute Luspada, La Boutique dei Legumi, Sapori della nostra Terra, Caseificio Isabella, MessApi, Dolciumi Fanigliulo e tanti altri!

Particolare attenzione è data a prodotti tipici non solo della Provincia di Brindisi ma anche dell’intera Regione Puglia, prodotti attentamente selezionati e proposti alla città (prodotti biologici, Km 0, IGP, ecc).

A seguire, una breve descrizione degli altri eventi e spettacoli previsti per le giornate di festa.

In questi giorni il cortile si riempie di bancarelle di tutti i tipi, serate organizzate e iniziative tutte nuove, all’insegna di un divertimento sano e multi direzionale. Il programma prevede:

• 10 Maggio dalle ore 17:00: 90 Anni di Presenza Salesiana a Brindisi – Mostra Fotografica sotto al portico;

• 11 Maggio: 90 Anni di Presenza Salesiana a Brindisi – Ore 10:00 S.Messa presieduta da S.E. Mons. Giovanni Intini, a seguire Mostra Fotografica sotto al portico;

• 21-22-23 maggio: ore 18:30 SS Messa e Triduo di preghiera a Maria;

• 23 maggio: ore 17:30 la festa ha inizio con l’ inaugurazione della Sagra della porchetta e degli Stand Gastronomici nel cortile dell’Oratorio con musica live;

ore 19:30 APPIA MUSIC FESTIVAL (concorso canoro per giovani artisti Pugliesi);

ore 21:30 DJ Set: “Dj Selection” Musica Italiana, Disco Anni 70/80/90;

• 24 maggio: la festa è nel suo pieno con la ss. Messa solenne alle ore 18:00 in onore di Maria Ausiliatrice, a seguire Processione per le vie della Parrocchia con itinerario: Chiesa – via Monte Sabotino – via G. Balsamo – via Cappuccini – via Don Gnocchi – Salus – via Appia – rientro in Oratorio;

Ore 19:00 circa Sagra della porchetta e Stand Gastronomici nel cortile dell’Oratorio con animazione musicale a cura del gruppo musicale Alba Music Project con “La magia della Dance Italiana ed Internazionale”, in chiusura spettacolo pirotecnico;