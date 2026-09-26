“Brindisi tutto l’anno”. “Brindisi, porta del Mediterraneo” con l’Associazione “Le Colonne”



Grande interesse e partecipazione per “Brindisi, porta del Mediterraneo”, una visita guidata organizzata dall’Associazione “Le Colonne”, nell’ambito di “Brindisi tutto l’anno -Mare, Natura e Cultura”. Luana Convertino, Associazione “Le Colonne”, ha incontrato i partecipanti in Piazza Vittorio Emanuele II (giardinetti), nei pressi del busto bronzeo di Mahatma Gandhi, donato dal governo indiano a Brindisi e inaugurato il 7 agosto 2024, alla presenza del Sindaco Giuseppe Marchionna e dell’ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Sarraju Rao. Il monumento vuole celebrare il passaggio di Gandhi, apostolo di pace e non-violenza, a Brindisi avvenuto nel 1931. È iniziata, quindi, la passeggiata alla scoperta di Brindisi e del suo rapporto con il Mediterraneo, tra storia e luoghi che testimoniano l’effettiva vocazione marittima della città. Brindisi non è mai stata soltanto un approdo per le navi, ma, piuttosto, un crocevia permanente di culture, rotte e destini, con il suo porto naturale, un ponte aperto sul Mediterraneo. La vocazione marittima della città svela le sue radici romane proprio dove la Regina Viarum incontra il porto. In cima alla scalinata Virgilio, le Colonne Romane custodiscono il ricordo di quando mercanti, filosofi e legioni partivano verso la Grecia e l’Oriente, trasformando la città nel punto finale di un viaggio e nell’inizio di un’avventura marittima. Un ruolo di confine e di accoglienza che si è rinnovato nei secoli, dai crociati e pellegrini medievali diretti in Terra Santa, fino all’epopea dell’Ottocento con la Valigia delle Indie, quando la città divenne lo snodo postale e passeggeri più veloce tra Londra e Bombay. Proprio a guardia delle acque esterne si erge il Castello Alfonsino, mentre, dalla sponda opposta, il Monumento al Marinaio, con la sua forma a timone, domina il profilo cittadino. Brindisi, porto di accoglienza e non si può non ricordare lo sbarco degli Albanesi nel 1991, una data memorabile per la grande sensibilità dimostrata daila popolazione brindisina che, nonostante le autorità fossero impreparate ad affrontare l’emergenza, rispose con una straordinaria e immediata mobilitazione di solidarietà. Oggi, come nel glorioso passato, guardando le navi che attraversano il canale, Brindisi conferma la sua anima profonda: non una semplice tappa di passaggio, ma una cerniera viva tra l’Italia e il cuore del Mediterraneo. L’iniziativa rientra nel progetto di implementazione dell’Info-Point turistico, realizzato grazie alla nuova aggiudicazione del finanziamento messo a disposizione dalla Regione Puglia. Anna Consales