“Brindisi tutto l’anno”. “Sulle tracce di Federico II” con l’Associazione “Le Colonne”

Grande interesse e partecipazione per “Federico II e la Brindisi dello Stupor Mundi”, una visita guidata organizzata dall’Associazione “Le Colonne “. Luana Convertino, Associazione “Le Colonne”, ha saputo coinvolgere i presenti focalizzando l’importante figura di Federico II. Nel XIII secolo il destino della città di Brindisi si intreccio’ in modo indissolubile con quello di Federico II, lo Stupor Mundi. Per l’imperatore Brindisi non era soltanto uno snodo navale per le sue truppe. Il legame con la città si saldo’ nel novembre del 1225, quando la Cattedrale brindisina divenne il palcoscenico del matrimonio tra Federico II e Isabella di Brienne. Un’unione veramente strategica che diede al Sovrano Svevo l’opportunità di cingere la corona di Re di Gerusalemme. Tre anni più tardi, nel 1228, proprio dalle banchine di Brindisi l’imperatore prese il largo per la Sesta Crociata. È importante ricordare che Federico II lasciò una traccia indelebile sull’impianto urbano della città. Per proteggere il porto, ordinò la costruzione del Castello Svevo, fortezza imponente destinata a dominare la città. Furono potenziati, inoltre, gli arsenali e fu insediata una Zecca Imperiale per la coniazione dei celebri augustali, le monete d’oro formate sull’antico modello romano. Federico II di Svevia mantenne sempre un legame profondo e strategico con Brindisi. L’iniziativa rientra nel progetto di implementazione dell’Info-Point turistico, realizzato grazie alla nuova aggiudicazione del finanziamento messo a disposizione dalla Regione Puglia. Anna Consales