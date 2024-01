BRINDISI, UN LUNGO FINE SETTIMANA NEL SEGNO DELLA BEFANA

Torna “La Befana nei quartieri”, l’iniziativa a cura dell’associazione “Anap-Ancos Città di Brindisi” inserita nella rassegna culturale e di spettacolo “Brindisi a Natale 2023”. Due giornate, giovedì 4 e venerdì 5 gennaio – dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 –, dedicate alla festa dell’Epifania, un viaggio itinerante della vecchina volante nei quartieri della città nel segno della tradizione e del senso comunitario (4 gennaio: rioni Commenda, Cappuccini, Casale, Sant’Angelo, Centro, Paradiso e Sant’Elia; 5 gennaio: rioni Bozzano, Santa Chiara, Perrino, San Paolo, San Pietro, La Rosa e Tuturano). La nonnina dal naso adunco e la scopa volante sarà circondata, tra giochi e musica, dall’entusiasmo e dalla curiosità dei bambini che vorranno avere un contatto ravvicinato con una figura mitologica eppure familiare, accompagnata da due personaggi iconici dell’animazione come Topolino e Super Mario: dopo i selfie e la consegna delle calze piene di caramelle, dolcetti e carbone, superate mille avventure, mirabolanti evoluzioni e giri di fantasia, la simpatica vecchietta “volerà” – il 4 gennaio – nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Perrino di Brindisi.

La fata dei regali farà sosta anche sabato 6 gennaio in piazza Cairoli, a partire dalle ore 16.30, grazie all’associazione di promozione sociale “Il Paradiso del Dono” che ha organizzato una campagna di raccolta di giocattoli usati, riparati e nuovi. I giochi saranno distribuiti attraverso una “riffa” simbolica dedicata a tutti i bambini: protagonista ancora la strega buona in compagnia dei volontari dell’associazione, che avranno sacchetti di caramelle per tutti e faranno festa con musica e animazione.