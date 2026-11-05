Brindisi, una parata circense annuncia il Festival della Dieta Mediterranea



Trampolieri, acrobati, giocolieri, clown e musicisti porteranno nelle strade di Brindisi colori, musica e spettacolo per annunciare l’arrivo del Festival della Dieta Mediterranea. Sabato 7 novembre, a partire dalle ore 19, una grande parata circense attraverserà il centro cittadino, con partenza da piazza Cairoli e arrivo sul lungomare, trasformando il percorso in una festa itinerante aperta alla partecipazione di cittadini, famiglie e visitatori. Il Circo Teatro Viaggiante “Pachamama” proporrà numeri di equilibrismo, acrobazie, giochi di abilità, animazioni, bolle di sapone e interventi musicali. Ad aprire il corteo sarà una banditrice che, lungo il percorso, presenterà al pubblico il programma del Festival della Dieta Mediterranea.



In programma il 13 e 14 novembre tra Nuovo Teatro Verdi e Palazzo Nervegna, il Festival della Dieta Mediterranea rientra nel programma di iniziative organizzate dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, nell’ambito di «Brindisi Capitale della Cultura di Puglia 2026», con il sostegno della Regione Puglia. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Fondazione Dieta Mediterranea e con il patrocinio dell’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata, riconosce nella valorizzazione delle tradizioni mediterranee un’opportunità per rafforzare il legame tra la città, la sua storia e le prospettive del suo futuro.



Due giornate dedicate a uno dei patrimoni culturali più rappresentativi del nostro territorio: un modello che va oltre le abitudini alimentari e comprende conoscenze, tradizioni, pratiche agricole e modi di vivere profondamente legati alla storia delle comunità mediterranee. Tutte le attività saranno ad ingresso libero, con prenotazione richiesta solo per il concerto conclusivo.



Il Festival è pensato per mettere in relazione il valore nutrizionale della Dieta Mediterranea con la prevenzione delle malattie, la sostenibilità ambientale, la tutela della biodiversità, l’educazione alimentare e le opportunità di sviluppo economico e culturale del territorio.



Il programma prenderà il via venerdì 13 novembre, alle ore 9.30, al Nuovo Teatro Verdi, con l’incontro «Patrimonio di vita: la Dieta Mediterranea come modello di salute, cultura e sostenibilità», rivolto agli studenti delle scuole superiori del Brindisino in occasione della Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea. Sarà un’occasione di confronto tra giovani, studiosi ed esperti sui comportamenti alimentari delle nuove generazioni, sui benefici di una dieta equilibrata e sulle conseguenze di un consumo crescente di alimenti ultraprocessati. Sarà approfondito anche il rapporto tra alimentazione e ritmi biologici, con particolare attenzione agli effetti delle scelte nutrizionali sul benessere dell’organismo. Gli studenti presenteranno un’indagine sulle abitudini alimentari dei loro coetanei.



Nel pomeriggio, dopo la presentazione dell’annullo filatelico speciale di Poste Italiane – ore 17 – dedicato a «Brindisi Capitale della Cultura di Puglia 2026», alle ore 18 si aprirà la Fiera della Dieta Mediterranea, con i saluti istituzionali e, a seguire, un programma di spazi espositivi, degustazioni, show cooking e incontri di approfondimento. Al centro del confronto, il ruolo della Dieta Mediterranea nell’identità culturale e nelle prospettive di sviluppo del territorio, insieme ai temi della prevenzione oncologica e del rapporto tra alimentazione, salute e attività fisica. Uno spazio specifico sarà dedicato al contributo dello sport attraverso esperienze che raccontano il valore dell’attività fisica sul piano psicologico e sociale.



Sabato 14 novembre, alle ore 9.30, il Festival proseguirà con un laboratorio creativo dedicato ai bambini e alle famiglie, ospitato a Palazzo Granafei-Nervegna, e con nuovi appuntamenti negli spazi del Nuovo Teatro Verdi. Il laboratorio creativo per bambini e famiglie «L’Arcimboldo della Dieta Mediterranea» proporrà un’esperienza sensoriale e artistica in cui ortaggi, frutta, legumi, olive ed erbe aromatiche diventeranno materiali per riconoscere attraverso il gioco le proprietà dei prodotti della terra. Nel pomeriggio, dalle ore 18 alle 22, il foyer e il piazzale del Nuovo Teatro Verdi ospiteranno degustazioni e show cooking dedicati alle ricette della tradizione, preparate dallo chef Alessio Greco. L’olio extravergine d’oliva sarà quindi protagonista di un approfondimento sulle sue proprietà nutrizionali, sui metodi di produzione e sugli strumenti per riconoscerne la qualità, attraverso incontri con esperti e degustazioni guidate. Si parlerà di etichette, grassi buoni e polifenoli, ma anche di come distinguere un olio di qualità attraverso l’analisi dei profumi e del gusto. Il pubblico potrà inoltre partecipare a un laboratorio di assaggio con l’associazione “Dialoghi Fluidi”, confrontando diverse tipologie di olio per imparare a riconoscerne pregi e difetti.



La giornata si concluderà nella sala del Verdi, alle ore 20.30, con «Lino Cannavacciuolo Acoustic Project», concerto-spettacolo che vedrà il violinista e compositore flegreo affiancato da Paolo Del Vecchio alla chitarra e Sasà Pelosi al basso, in un percorso musicale tra danze, ballate e suggestioni mediterranee.



Due giornate per scoprire quanto della nostra storia continui a vivere nei sapori familiari e nelle abitudini che tramandiamo. Perché il Mediterraneo è anche questo: un patrimonio che si rigenera ogni giorno, a partire dalle nostre tavole.