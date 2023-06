BRINDISI – UNA SEZIONE MONTESSORI ALLA J. PIAGET

Si parte con una sezione Montessori nella scuola dell’Infanzia Jean Piaget, facente parte dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara, di Brindisi.

L’inaugurazione di questa attesissima iniziativa è programmata per mercoledì 28 giugno, alle ore 10, quando i docenti specializzati presenteranno i nuovi arredi finalizzati a far interagire bambini di diverse età tra di loro.

Il metodo Montessori pone infatti al centro delle attività il bambino, in cui si ripone fiducia e l’insegnante lavora in collaborazione rispetto agli spunti individuali dei piccolissimi alunni.

Nel contesto scolastico viene introdotta la “casa dei bambini”, come una vera e propria “casa nella scuola”: è questo uno dei pilastri del metodo Montessori. Si crea un ambiente di vita dove il bambino è libero di lavorare e manifestare la sua spontaneità; un luogo dove egli ha tutto ciò che gli occorre per sviluppare la sua creatività e perfezionare i suoi movimenti.

Mercoledì mattina presenzierà all’inaugurazione della sezione Montessori della Jean Piaget, oltre al Dirigente scolastico Maurizio Fino, la formatrice Montessori Annagrazia Buttazzo.