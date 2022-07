BRINDISI. VASCA DI COLMATA, D’ATTIS E ROSPI (FI): “NOMINATO COMMISSARIO, GOVERNO HA ACCOLTO NOSTRA SOLLECITAZIONE”

Nota dei parlamentari pugliesi di Forza Italia Mauro D’Attis e Gianluca Rospi.

“Il commissario per la vasca di colmata di Brindisi c’è: sarà il Presidente Ugo Patroni Griffi a guidare la realizzazione dell’opera. Il governo ha pertanto dato seguito alle nostre richieste, come si ricorderà, già da prima della pubblicazione dello schema di decreto in cui fu inserita l’indicazione nel cosiddetto “sblocca cantieri”. Abbiamo più volte sollecitato l’esecutivo in questa direzione nella certezza che garantire un iter veloce e procedure certe a burocrazia semplificata significhi assicurare la realizzazione di opere infrastrutturali fondamentali per sostenere lo sviluppo del territorio. Oggi la nomina è stata registrata e facciamo i migliori auguri di buon lavoro al commissario”.