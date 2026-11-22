

Vittoria importante per le giovanissime atlete del Brindisi Volley, che espugnano il campo del Volley Oria per 3-1 al termine di una partita dai due volti.

Primo set senza storia.

Pronti via e il Brindisi Volley è subito sulle scudi sempre in controllo dal primo punto, con difesa attenta, attacco continuo e ritmo alto.

A chiudere il parziale ci pensano quattro battute finali di Capriati, subentrata ad un ottima Malerba, che fissano il punteggio sul 25-13.

Il secondo set inizia invece all’insegna dell’equilibrio. Le due squadre si rispondono punto su punto e restano incollate fino al 18 pari.

Nel finale, però, anche qui le avversarie dell’Oria si disuniscono in ricezione e subiscono una serie di battute punto, questa volta da parte di Antonazzo.

Il Brindisi Volley ne approfitta, allunga e chiude il set 25-18.

Il terzo set vede Oria partire forte, con un vantaggio fino al 12-7.

A metà parziale il recupero del Brindisi Volley: turno in battuta con Zuppetta che inanella una serie positiva e porta il punteggio sul 13-12 completando il recupero.

Il set prosegue con rapidi ribaltamenti di fronte: con cinque punti di vantaggio del Brindisi Volley, Oria ribatte con una serie di battute vincenti e complice

una pessima ricezione da parte delle biancazzurre, il set si chiude col punteggio di 25-23 per il Volley Oria.

Nel quarto set parte ancora forte Oria che si porta sul punteggio di 5-1, sfruttando un favorevole giro di battuta.

cambio immediato in difesa consente alle brindisine di aggiustare i movimenti e di recuperare il set.

Dopo un parziale molto equilibrato, sul punteggio di 17 pari rientra in attacco Malerba che, con una nuova verve, chiude di prepotenza il set col punteggio di 25-19.

Il Brindisi Volley vince 3-1 e torna a casa con tre punti pesantissimi.