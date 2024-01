Brindisi, Waterfront. Eliminate le piste ciclabili e la bonifica area ex POL

Cambia il progetto del Comune di Brindisi di riqualificazione funzionale e urbanistica delle aree portuali, nell’ambito dell’iniziativa “Brindisi smart city port”. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 17/01/2024, il Comune ha deciso di cambiare le scelte strategiche iniziali per non vanificare l’utilità dell’intero progetto. Scopriamo perché. Il progetto originario è stato suddiviso in sette lotti, corrispondenti agli interventi previsti all’interno del Programma di Azione e Coesione complementare al PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 “BRINDISI SMART PORT”:

Insenatura Orientale. Area archeologica via del Mare: ricostruzione di edificio parzialmente crollato a due piani fuori terra di proprietà comunale per destinarlo a punto di accoglienza museale con intelligent infopoint; manutenzione straordinaria dell’area archeologica. Importo totale delle opere € 630.000,00, Importo totale dell’investimento € 912.468,17;

Insenatura Orientale. Archeologia industriale: Recupero ex “Magazzino Superfosfati dello stabilimento Montecatini”. Importo totale delle opere € 2.050.000,00, Importo totale dell’investimento € 2.755.529,91;

Insenatura Orientale. Area ex “POL”: Sistemazione degli spazi esterni. Importo totale delle opere € 351.000,00, Importo totale dell’investimento € 527.465,74;

Insenatura Orientale. Realizzazione di piste pedonali e ciclabili lungo il waterfront (via del Mare, via Spalato, lungo la falesia in riva dx dell’insenatura orientale del Porto Interno di Brindisi fino a raggiungere il capannone „ex Montecatini”). Importo totale delle opere € 1.800.000,00, Importo totale dell’investimento € 2.616.594,03;

Insenatura Occidentale. Ricostruzione-restauro di antico edificio in piazzetta Alberione, quartiere Sciabiche – Centro storico. Importo totale delle opere € 440.000,00, Importo totale dell’investimento € 623.183,61;

Insenatura Occidentale. Completamento e restauro delle pavimentazioni del waterfront città-porto nel tratto del lungomare fino al Varco Ammiragliato tra Fontana dell’Impero – via Camassa – via Thaon di Revel – via Pigonati. Importo totale delle opere € 3.070.000,00, Importo totale dell’investimento € 3.844.258,54;

Insenatura Occidentale-Insenatura Orientale Ricerca – Azione (in partnership Comune di Brindisi- Università del Salento a Lecce Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione) Sistema Intelligente di Cybersecurity del Waterfront Città-Porto. Importo totale delle opere €876.245,75. Importo totale dell’investimento €1.650.000,00.

La variazione comprende lo spostamento dei fondi stanziati per gli interventi 3 e 4 (realizzazione parco umido, sistemazione spazi esterni ex POL, realizzazione piste ciclabili e percorsi pedonali per circa 3 milioni di euro) sull’intervento n.2 (Recupero ex capannone “Montecatini”). Il motivo? Per realizzare gli interventi n. 3 e n. 4 si sarebbe resa necessaria l’opera di caratterizzazione e bonifica del sito, perché Deposito di liquidi combustibili, Tali opere comportano tempi molto lunghi, oltre quelli stabiliti per l’attuazione del programma, e finanziamenti più cospicui. Queste somme dirottate sull’intervento n.2 consentirebbero, con la nuova somma di circa 6 milioni di euro, di rendere totalmente fruibile la struttura ex Montecatini (espropri, utilizzo anche in inverno, realizzazione di servizi igienici, realizzazione di servizi tecnologici, ecc.).