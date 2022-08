Il parlamentare uscente di Forza Italia Mauro D’Attis è senz’altro il brindisino che ha ottenuto maggiore spazio nelle liste per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Grazie anche al ruolo di coordinatore regionale, il suo nome figura come capolista nel collegio plurinominale “Puglia 4” (Brindisi-Lecce-Galatina) per la Camera dei Deputati. Spetta anche a lui il compito di conquistare il seggio del collegio uninominale 7 (Brindisi e provincia), sempre per la Camera dei Deputati.