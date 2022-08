Sarà il preside Salvatore Giuliano a rappresentare il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale della provincia di Brindisi per la Camera dei Deputati. Il suo nome ha ottenuto non pochi consensi nelle “parlamentarie”, a cui si è aggiunta la bella esperienza vissuta da Giuliano come sottosegretario alla Pubblica Istruzione nel governo Conte-1. Dovrà vedersela sopratuttto con D’Attis per il centro destra, Brigante per il centro sinistra e Curlo per il terzo polo.