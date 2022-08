Il senatore Vittorio Zizza è stato inserito al terzo posto del collegio plurinominale “Brindisi-Lecce-Galatina” nella lista della Lega. In realtà, la sua posizione è di fatto la seconda, visto che la parlamentare Vannia Gava è candidata nell’uninominale in Friuli Venezia Giulia ed è lì che sarà eletta (sulla base dei consensi attribuiti dai sondaggi al centro destra). Quella pugliese, pertanto, è solo una candidatura di servizio per far fronte alla necessità di assicurare la parità di genere.