BRINDISINO COMBATTE CONTRO UN TUMORE. PARTE UNA RACCOLTA-FONDI

Ecco l’appello giunto in redazione:

Dato che fate informazione mi auguro che lanciate questo appello (Vitale e di giustificata importanza). Sono un amico di Daniele Fumarola e della sua famiglia ( ha 2 bambine), ora in grave difficolta economica, Daniele è abbastanza conosciuto in Brindisi. Lo stesso Daniele è affetto da un grave tumore, in sintesi sia a Brindisi che al Besta di Milano dove è stato operato circa un anno fa per l’asportazione non ha dato esiti positivi ed ora hanno alzato le mani perché non sono attrezzati per le cure con tecnologie avanzate per contrastare ciò. Oggi il ragazzo è ricoverato al Perrino ma c’è una speranza in una struttura specializzata a Madrid previsto per il 5 dicembre, questo ovviamente comporta spese mediche abbastanza importanti tant’è che si sono attivati raccolte fondi , come da allegati. Vi chiedo se magari con un vostro articolo potete rilanciare l’appello affinché si possa ottenere ancora di un aiuto per le cure mediche e la famiglia .Un gesto di donazione specie sotto “”Natale”” anche minima potrebbe fare la differenza e salvargli la vita.

L’amico Scarpino Daniele.

Nella nota che fa seguito ci sono le indicazioni per effettuare donazioni.