Brindisino deceduto in cantiere a Cortina – D’Attis (Fi): “dolore e sconcerto per Pietro. Attendiamo il lavoro dei Magistrati”





Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.



“La morte di Pietro Zantonini, il 55enne di Brindisi, mi riempie di sconcerto e dolore. Esprimo la mia più sincera vicinanza alla famiglia, ma per la politica non deve essere il momento delle “lacrime di coccodrillo”: è doveroso accertare le cause del decesso e lavorare affinché non si ripeta un evento così tragico. La sicurezza sul posto di lavoro, purtroppo, continua a essere un tema centrale che va affrontato con la massima determinazione a tutti i livelli istituzionali. Attendiamo fiduciosi l’esito del lavoro della magistratura perché la sua famiglia e i suoi cari hanno il diritto di avere risposte”.