“Brindisitime alla scoperta delle bellezze di Brindisi con il prof. Gianfranco Perri”. Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa “Carlo Losito”



​Il prof. Gianfranco Perri, storico e saggista, guida d’eccezione nei vari itinerari della Rassegna “Brindisitime alla scoperta delle bellezze di Brindisi con il prof. Gianfranco Perri”, questa volta, ci accompagna tra le memorie del CRDD “Carlo Losito” (Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa) in via dei Mille. Un luogo simbolo che custodisce il ricordo di una delle figure più affascinanti, emblematiche e coraggiose della Brindisi del Novecento. ​Carlo Losito non era brindisino di nascita, ma lo diventò nell’anima. Il suo fu un legame viscerale, nato e consolidato nel silenzio dei fondali marini, laddove la storia della città si incrocia con quella di chi la protegge dal profondo. Giunto nel capoluogo adriatico per servizio, questo straordinario marinaio vi ha piantato radici profonde, trasformandosi in un’icona immortale della marineria locale.

​Losito ha guardato Brindisi da una prospettiva unica: quella delle sue profondità portuali. Nel secondo dopoguerra, indossare lo scafandro da palombaro non era una semplice professione, ma una sfida quotidiana ai confini dell’ardimento. Ben lontano dalla subacquea moderna, leggera, dinamica e autonoma, il palombaro d’altri tempi si affidava alla pesantezza dell’attrezzatura di ghisa e rame e, soprattutto, al lavoro di squadra in superficie: ogni respiro era un atto di totale fiducia verso i compagni a terra.

​Tra abissi, perizie tecniche e una dedizione incrollabile, Losito ha contribuito in modo silenzioso ma fondamentale alla sicurezza, alla tutela e alla crescita dello scalo brindisino. ​Oggi la sua memoria non vive soltanto tra le pagine dei libri di storia. Batte viva e presente nel cuore della città grazie al circolo che la Marina Militare ha voluto intitolargli in via dei Mille: un tributo doveroso a un uomo schivo e indomito, che ha fatto del mare la propria vocazione e di Brindisi la sua casa. Un omaggio prezioso che continua a raccontare, a chiunque ne varchi la soglia, l’anima più autentica, viscerale e marinara della città. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, il prof. Perri focalizza l’attenzione sul link: https://shorturl.at/L5ok5. Ricordiamo, inoltre, che il 23 settembre 2026, presso il Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa “Carlo Losito” di Brindisi è stata inaugurata una mostra fotografica permanente dedicata al Castello Svevo che merita, sicuramente, una visita. Anna Consales