“Brindisitime alla scoperta delle bellezze di Brindisi con il prof. Gianfranco Perri”. San Lorenzo da Brindisi e la sua Chiesa degli Angeli

La Chiesa di Santa Maria degli Angeli non è soltanto uno dei gioielli monumentali di Brindisi, ma custodisce la memoria vivida di uno dei suoi figli più illustri: Giulio Cesare Russo, universalmente noto come San Lorenzo da Brindisi. A guidarci alla scoperta di questa icona dello spirito e della storia cittadina è il professor Gianfranco Perri, storico e saggista, guida d’eccezione nella rassegna “Brindisitime alla scoperta delle bellezze di Brindisi”. ​Nato a Brindisi e formato negli studi presso il convento dei Cappuccini di Verona, Fra Lorenzo si distinse fin da giovane per una mente prodigiosa e una vocazione granitica. Uomo d’azione e di profonda contemplazione, possedeva una padronanza fenomenale della Bibbia nelle tre lingue originali e un’incredibile facilità nell’apprendere i linguaggi dell’epoca, predicando con disinvoltura in ebraico, greco, tedesco, francese e spagnolo. ​La sua fu un’esistenza trascorsa sui grandi scenari geopolitici del Seicento: Governatore Generale del suo Ordine e diplomatico di rango internazionale, si mosse con autorevolezza tra le corti imperiali dell’Europa centrale e i troni di Madrid e Lisbona. Nonostante le missioni ad altissimo livello, il legame con la sua terra d’origine non si affievolì mai. Nel 1609 volle fortemente la costruzione della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dell’annesso monastero per le Clarisse Cappuccine, erigendoli sulle macerie della sua casa paterna e ponendone personalmente la prima pietra. ​San Lorenzo morì il 22 luglio 1619 proprio a Lisbona, colto da una grave malattia durante una missione diplomatica. Per volere del marchese Pedro Álvarez de Toledo Osorio, le sue spoglie furono traslate nel monastero delle Francescane Scalze a Villafranca del Bierzo, in Spagna. Beatificato da Papa Pio VI nel 1783 e canonizzato da Papa Leone XIII nel 1881, è stato proclamato nel 1959 da Papa Giovanni XXIII Dottore della Chiesa con il titolo di Doctor Apostolicus. ​Oggi, varcare la soglia di Santa Maria degli Angeli significa entrare in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Tra preziosi altari lignei, dipinti di scuola napoletana e pugliese, custodie di reliquie e oggetti personali del Santo, il complesso offre una testimonianza silenziosa e toccante dell’eredità ascetica e culturale di un gigante della storia brindisina ed europea. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, il prof. Perri focalizza l’attenzione sul link: https://short.do/KUPJdz. Anna Consales