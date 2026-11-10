“Brindisitime alla scoperta delle bellezze di Brindisi con il prof. Gianfranco Perri”. San Lorenzo da Brindisi e la sua Chiesa degli Angeli
La Chiesa di Santa Maria degli Angeli non è soltanto uno dei gioielli monumentali di Brindisi, ma custodisce la memoria vivida di uno dei suoi figli più illustri: Giulio Cesare Russo, universalmente noto come San Lorenzo da Brindisi. A guidarci alla scoperta di questa icona dello spirito e della storia cittadina è il professor Gianfranco Perri, storico e saggista, guida d’eccezione nella rassegna “Brindisitime alla scoperta delle bellezze di Brindisi”. Nato a Brindisi e formato negli studi presso il convento dei Cappuccini di Verona, Fra Lorenzo si distinse fin da giovane per una mente prodigiosa e una vocazione granitica. Uomo d’azione e di profonda contemplazione, possedeva una padronanza fenomenale della Bibbia nelle tre lingue originali e un’incredibile facilità nell’apprendere i linguaggi dell’epoca, predicando con disinvoltura in ebraico, greco, tedesco, francese e spagnolo. La sua fu un’esistenza trascorsa sui grandi scenari geopolitici del Seicento: Governatore Generale del suo Ordine e diplomatico di rango internazionale, si mosse con autorevolezza tra le corti imperiali dell’Europa centrale e i troni di Madrid e Lisbona. Nonostante le missioni ad altissimo livello, il legame con la sua terra d’origine non si affievolì mai. Nel 1609 volle fortemente la costruzione della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dell’annesso monastero per le Clarisse Cappuccine, erigendoli sulle macerie della sua casa paterna e ponendone personalmente la prima pietra. San Lorenzo morì il 22 luglio 1619 proprio a Lisbona, colto da una grave malattia durante una missione diplomatica. Per volere del marchese Pedro Álvarez de Toledo Osorio, le sue spoglie furono traslate nel monastero delle Francescane Scalze a Villafranca del Bierzo, in Spagna. Beatificato da Papa Pio VI nel 1783 e canonizzato da Papa Leone XIII nel 1881, è stato proclamato nel 1959 da Papa Giovanni XXIII Dottore della Chiesa con il titolo di Doctor Apostolicus. Oggi, varcare la soglia di Santa Maria degli Angeli significa entrare in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Tra preziosi altari lignei, dipinti di scuola napoletana e pugliese, custodie di reliquie e oggetti personali del Santo, il complesso offre una testimonianza silenziosa e toccante dell’eredità ascetica e culturale di un gigante della storia brindisina ed europea. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, il prof. Perri focalizza l’attenzione sul link: https://short.do/KUPJdz. Anna Consales