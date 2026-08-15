Il Monumento al Marinaio d’Italia, ​Il “Gigante di Pietra” che guarda il mare: tra storia e memoria con il prof. Gianfranco Perri

​ Come un timone piantato tra la terra e la costa, custode silenzioso di storie, sacrifici e memorie del mare, il Monumento al Marinaio d’Italia non è soltanto il simbolo per eccellenza dello skyline brindisino, ma è un racconto che diventa una narrazione del tutto particolare quando a guidarlo è lo storico e saggista Gianfranco Perri, guida d’eccezione nel secondo itinerario promosso da “Brindisitime alla scoperta delle bellezze di Brindisi con il prof. Gianfranco Perri”. ​Addentrarsi al suo interno significa compiere un vero e proprio tuffo nel tempo. Salendo lungo la suggestiva scala elicoidale, ogni tappa nelle sale storiche regala un incontro ravvicinato con reperti e cimeli rari che restituiscono voce e volto al passato. ​La narrazione del prof. Perri si fa qui attenta, puntuale e coinvolgente perché il Monumento, ricordiamolo, nasce per rendere omaggio ai circa seimila marinai caduti durante il primo conflitto mondiale, i cui nomi restano scolpiti a futura memoria sulle pareti della suggestiva Cripta sottostante. ​La salita culmina sulla terrazza panoramica, a oltre cinquanta metri d’altezza. Da quassù, lo sguardo abbraccia l’intera città e si perde nell’orizzonte adriatico. Nonostante le recenti ringhiere di protezione, installate per motivi di sicurezza, che scalfiscono impercettibilmente la visuale, l’impatto emotivo resta travolgente e l’esperienza assolutamente imperdibile. ​Restato a lungo chiuso, sedici mesi necessari per importanti ed essenziali interventi di messa in sicurezza, il Monumento è finalmente tornato a spalancare le sue porte a maggio. Da allora, un flusso costante di brindisini e visitatori da ogni parte del mondo è tornato a popolarne i gradini e le sale, a testimonianza di un legame intenso, mai interrotto. ​Si chiude, così, anche questa seconda tappa d’eccezione, esaustiva e appassionante. L’appuntamento è già fissato per il prossimo itinerario alla scoperta della città, sempre guidati dallo sguardo curioso e dall’amore incondizionato del prof. Perri, the American man costantemente in volo tra i continenti, ma con le radici, il cuore e la mente perennemente ancorati alla sua Brindisi. Anna Consales