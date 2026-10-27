Brindisitime “in trasferta” a Danzica grazie al volo diretto da Brindisi



Grazie ai voli diretti da Brindisi, è possibile raggiungere vari paesi europei a costi accessibili a tutti. Un’ottima opportunità per i brindisini e una conferma dell’importanza dell’Aeroporto del Salento. Dal 19 ottobre, alcuni voli sono stati interrotti, ma riprenderanno, sicuramente, in primavera. Approfittando di questa ottima opportunità, anche Brindisitime ha voluto usufruirne per condividere informazioni storiche su location affascinanti con i propri lettori. Con Francesco Romano, archeologo e divulgatore culturale, abbiamo visitato il famoso Castello di Malbork, situato a mezz’ora di treno da Danzica. Questo castello, PAtrimonio dell’ UNESCO dal 1997, è la più grande fortezza in mattoni mai costruita dall’uomo, un capolavoro del gotico medievale che conquista e affascina e permette di compiere un vero e proprio salto indietro nel tempo. Costruito nel XIII secolo per volontà dei Cavalieri Teutonici, l’ordine religioso-militare che per decenni dominò queste terre baltiche, il complesso non è semplicemente un castello, ma un’intera cittadella fortificata. Durante il secondo conflitto mondiale, il castello fu quasi completamente distrutto e se, oggi, possiamo ammirare questa bellezza, è solo grazie a un lavoro di restauro durato decenni. Ogni mattone è stato riposizionato con cura filologica, restituendo all’Europa uno dei suoi tesori più preziosi, riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Il Castello di Malbork riesce, sicuramente, a regalare un’emozione e la consapevolezza di trovarsi di fronte a un’opera monumentale in cui la storia incontra la bellezza. Anna Consales