Bruno Barbieri ha presentato il suo libro “Controluce”, una lezione di vita oltre le stelle Michelin

​Il Chiostro dell’Accademia degli Erranti ha fatto da cornice alla presentazione, in anteprima nazionale, di “Controluce. Ombre e segreti di una vita”, la nuova opera autobiografica del celebre chef e volto televisivo Bruno Barbieri. In un intenso dialogo con il giornalista Fabio Mollica, l’evento, promosso dall’Aps “Brindisi e le Antiche Strade” nell’ambito della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, in collaborazione con Feltrinelli Point di Brindisi, ha mostrato l’uomo autentico nascosto dietro la veste del giudice rigoroso e appassionato che tutti conoscono. ​Lontana dal facile racconto dei traguardi gastronomici e delle celebri stelle conquistate sul campo, la serata ha preso le forme di un confronto intimo e profondo. Al centro della conversazione, il valore del tempo, la forza del sacrificio e il peso della memoria: Barbieri si è messo a nudo ripercorrendo scelte complesse, momenti di profonda solitudine e l’incessante ricerca della perfezione. Un diario aperto prima ancora che un bilancio di carriera, capace di trasmettere un messaggio chiaro: solo affrontando e accettando le proprie zone d’ombra si può dare vera luce al proprio cammino, personale e professionale. Tra passione e cruda autenticità, il ritratto che ne emerge è toccante, umano e capace di lasciare un segno sincero nel pubblico presente. Anna Consales