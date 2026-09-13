Bruno Barbieri ha presentato il suo libro “Controluce”, una lezione di vita oltre le stelle Michelin
Il Chiostro dell’Accademia degli Erranti ha fatto da cornice alla presentazione, in anteprima nazionale, di “Controluce. Ombre e segreti di una vita”, la nuova opera autobiografica del celebre chef e volto televisivo Bruno Barbieri. In un intenso dialogo con il giornalista Fabio Mollica, l’evento, promosso dall’Aps “Brindisi e le Antiche Strade” nell’ambito della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, in collaborazione con Feltrinelli Point di Brindisi, ha mostrato l’uomo autentico nascosto dietro la veste del giudice rigoroso e appassionato che tutti conoscono. Lontana dal facile racconto dei traguardi gastronomici e delle celebri stelle conquistate sul campo, la serata ha preso le forme di un confronto intimo e profondo. Al centro della conversazione, il valore del tempo, la forza del sacrificio e il peso della memoria: Barbieri si è messo a nudo ripercorrendo scelte complesse, momenti di profonda solitudine e l’incessante ricerca della perfezione. Un diario aperto prima ancora che un bilancio di carriera, capace di trasmettere un messaggio chiaro: solo affrontando e accettando le proprie zone d’ombra si può dare vera luce al proprio cammino, personale e professionale. Tra passione e cruda autenticità, il ritratto che ne emerge è toccante, umano e capace di lasciare un segno sincero nel pubblico presente. Anna Consales