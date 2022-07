BRUNO (PD): FONDI PER 5 INFO-POINT NEL BRINDISINO

Fondi per il potenziamento degli Info-Point, Bruno: “Soddisfatto per i cinque Comuni brindisini che hanno ottenuto il finanziamento. Importante per rilancio del settore turistico”

Ci sono anche cinque comuni della provincia di Brindisi tra i beneficiari del finanziamento da 316mila euro messo in campo dalla Regione Puglia per potenziare e qualificare gli Info-Point turistici della rete regionale.

Si tratta di Francavilla Fontana, Ostuni, Brindisi, Ceglie Messapica e Oria.

Ognuna delle proposte progettuali presentate e selezionate sarà beneficiaria di circa 16mila euro quale stanziamento regionale, cui si aggiunge la quota di cofinanziamento comunale di 4mila euro.

Con questi fondi per l’anno 2022 sarà possibile potenziare e qualificare degli uffici fondamentali per rendere l’esperienza turistica dei visitatori più facile e di qualità.

Relativamente ai progetti dei nostri Comuni che hanno superato la selezione è un ottimo risultato che sono certo aiuterà a dare maggiore slancio al turismo di tutti i territori interessati.

Maurizio Bruno

Cons. regionale Puglia (PD)