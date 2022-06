BRUNO (PD). IN PUGLIA RADDOPPIANO I COMUNI GUIDATI DALLA STESSA COALIZIONE CHE GUIDA LA REGIONE

Bruno (PD): In Puglia i Comuni amministrati dalla coalizione che governa la regione sono passati da 20 a 40. L’elettorato chiede unità.

Dopo il voto di ieri la coalizione che in Puglia governa la regione è passata dall’amministrare 20 comuni su 50 ad amministrarne 40 contro i soli 10 dell’opposizione.

Nei comuni sotto i 15 mila abitanti i comuni amministrati dalla coalizione di governo regionale sono oggi 26. Prima del voto erano 12. Più che raddoppiati in una sola tornata elettorale.

Nei comuni superiori ai 15mila abitanti la coalizione della Puglia di Michele Emiliano prima del voto governava in 8 città oggi in 14.

Questi numeri, che non sono solo numeri ma chiara espressione democratica dell’elettorato, devono far riflettere su quella che dovrebbe essere la base da cui partire per il futuro.

A destra le continue divisioni e rivalità fra i due principali partiti hanno portato a una debacle netta e incontestabile. A sinistra l’unità ha invece ancora premiato, con il Partito Democratico divenuto prima forza politica praticamente ovunque. Per ragionare sul futuro non possiamo che partire da qui.

Maurizio Bruno

Consigliere regionale Puglia (PD)