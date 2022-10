BRUNO (PD) SULL’AGGRESSIONE AVVENUTA A FRANCAVILLA

Bruno sull’aggressione avvenuta a Francavilla Fontana: “Vicinanza al ragazzo pestato e alla sua famiglia. Agli autori di questa violenza voglio solo dire una cosa: i deboli siete voi. Per voi solo tanta pena”.

L’aggressione commessa sabato sera a Francavilla da un gruppo di vigliacchi e codardi contro un loro coetaneo di 17 anni, riempie di sgomento e rabbia.

Non mi interessano le ragioni del pestaggio, non mi interessa il contesto, non conta nulla davanti al dramma di un ragazzo finito in ospedale, ricoverato in un reparto di neurochirurgia, per le ferite riportate.

Francavilla non è questo, i giovani di Francavilla non sono questo.

E anzi, la nostra intera comunità è oggi al fianco di quel ragazzo, cui auguriamo di rimettersi al più presto e senza alcuna conseguenza, e dei suoi genitori ai quali va il nostro abbraccio.

I carabinieri che si stanno occupando delle indagini, sono certo individueranno i componenti di questo gruppo di codardi e la Giustizia farà il suo corso.

Ma a loro vorrei dire solo una cosa: non siete forti. Presi uno per uno siete solo dei ragazzini smarriti come in fondo lo sono e lo siamo stati tutti.

Ma che a differenza degli altri, per ritagliarsi uno spazio, per sentirsi accettati, anziché lavorare su sé stessi, impegnarsi, affrontare le sfide di ogni giorno, vi mettete in gruppo e picchiate un ragazzo inerme.

E no, non come un “branco”, non vi definirò un “branco”, perché questa parola forse vi farebbe sentire anche fighi, selvaggi, forti. No. Solo come dei poveri imbecilli. Perché questo siete.

E a tutti noi fate solo una grande, immensa, sconfinata pena.