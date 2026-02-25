BTM Italia 2026, la Puglia apre al mondo: inaugurata a Bari la XII edizione del salone nazionale del turismo

Al via alla Fiera del Levante tre giorni di B2B, formazione e networking con buyer da tutto il mondo. La Regione Puglia al centro della scena con una visione di turismo responsabile e rigenerazione dei territori

Si è aperta oggi, mercoledì 25 febbraio, alla Fiera del Levante di Bari, la XII edizione di BTM Italia – Business Tourism Management, il salone del turismo sostenuto dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione che fino a venerdì 27 febbraio riunisce nella città pugliese operatori, buyer, istituzioni e professionisti del settore provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La cerimonia inaugurale ha sancito l’apertura ufficiale di una manifestazione che si conferma terzo polo fieristico italiano del turismo, con oltre 545 espositori e una platea internazionale che in questa edizione annovera più di cento buyer stranieri — già presenti sul territorio pugliese nei giorni scorsi grazie al fam trip esperienziale organizzato da BTM Italia — pronti ad avviare le sessioni di B2B in formula meet&match con gli operatori locali.

Il panel inaugurale, cui ha preso parte la Ministra del Turismo Daniela Santanchè, ha aperto i lavori di una tre giorni che declina il tema scelto per questa edizione — “ri-genera” — attraverso un programma denso di contenuti: think tank, workshop, seminari e sessioni dedicate ai segmenti Leisure, MICE, Wedding, Enogastronomia, Travel Trade, Hotel 4.0 e Turismo Nautico. Tra gli ospiti di rilievo, l’architetto Stefano Boeri.

La Regione Puglia ha confermato il proprio ruolo di soggetto istituzionale co-promotore della manifestazione, ribadendo in sede inaugurale la centralità di BTM Italia quale strumento di posizionamento strategico della destinazione sui mercati internazionali e di rafforzamento delle filiere turistiche locali.

Il Presidente Antonio Decaro, dichiara: “Siamo orgogliosi di ospitare la Borsa internazionale del Mediterraneo in Puglia. La nostra regione, da sempre al centro dei flussi mediterranei é diventa in questi tre giorni sede e occasione di incontri e scambi, culturali e turistici.

I dati turistici del 2025 hanno raggiunto risultati importanti: 22,6 milioni di presenze e 6,7 milioni di visitatori. Un settore che rappresenta il 13% del prodotto interno lordo della nostra regione. Un dato economico rilevante che determinato una crescita economica e sociale che ha cambiato tanti luoghi della nostra regione. Ma I dati ci dicono una cosa ancora più interessante: non crescono solo le città d’arte e i centri balneari. Crescono anche le aree interne della nostra regione, le aree ancora meno conosciute. Decongestionare i luoghi saturi e accompagnare i turisti nelle aree ancora sconosciute è il futuro della nostra regione.

Spostando nel tempo con la destagionalizzazione e nello spazio, ampliando i percorsi turistici fino alle aree più interne faremo crescere territori non ancora sviluppati anche dal punto di vista economico e sociale. I risultati di questi vent’anni di lavoro sul turismo regionale sono innegabili cosi come è importante ringraziare i tantissimi operatori che in questi anni hanno saputo trasformare l’accoglienza in un’opportunità per la nostra regione e farci conoscere da tante persone che vengono da più parti del mondo. Il modello di accoglienza dei nostri operatori e anche la loro capacità di proporsi nelle fiere in tanti luoghi del mondo è stata la fortuna della nostra terra e della nostra comunità”.

Presente all’inaugurazione anche Graziamaria Starace, Assessora regionale al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia che ha dichiarato: “L’inaugurazione di BTM a Bari cade in un passaggio decisivo per la Puglia. Il 2026 è l’orizzonte dentro cui stiamo ridefinendo il senso stesso della nostra proposta turistica. Nel mainstream del turismo globale, che spesso consuma luoghi e li rende intercambiabili, noi scegliamo un’altra strada: una Puglia che si propone come esperienza consapevole, come territorio che cresce restando fedele alla propria anima. BTM diventa in questo contesto piattaforma strategica. Parlare di ri-generazione dei territori tra borghi e città significa assumere una responsabilità politica precisa: rimettere al centro le comunità, cucire le fratture tra costa e aree interne, trasformare la crescita in equilibrio.”

I lavori proseguiranno domani, giovedì 26 febbraio, con le sessioni B2B e i panel tematici.