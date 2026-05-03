Bungaro a Brindisi per presentare il suo nuovo album “Fuoco Sacro”

Presso l’Accademia degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, si è tenuto un appuntamento molto importante con Bungaro che è tornato nella sua Brindisi per presentare il nuovo album “Fuoco Sacro”. L’evento, nell’ambito del Maggio dei Libri 2026 e Pagine Erranti- Brindisi città che legge, è stato organizzato dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade-Casa di Quartiere Accademia degli Erranti e Feltrinelli Point Brindisi. Quando il noto cantautore torna nella sua città, grande è l’attesa e, infatti, in tantissimi hanno voluto essere presenti per applaudirlo e per conoscere le novità riguardanti la sua esaltante carriera di grandi successi e collaborazioni importanti. Marcello Biscosi, Ciccio Riccio, ha dialogato con Bungaro evidenziando i successi di questo brindisino che si è fatto strada nel mondo musicale. Sono stati proiettati alcuni dei video realizzati per il nuovo album e, poi, Bungaro ha voluto regalare al suo pubblico qualche brano, perché per lui Brindisi non è soltanto la sua città, ma, piuttosto, uno stato d’animo, un’emozione. Ha eseguito “Me lo ricorderai”, e grande spazio è stato dedicato al racconto dell’incontro con Matilde, sorella di Antonio Montinaro, agente della scorta del giudice Giovanni Falcone, e a quel “maledetto” 23 maggio 1992, il giorno della strage di Capaci. La collaborazione ha portato alla realizzazione del brano “23 maggio” e quando è stato proiettato il toccante filmato, tanti sono stati gli applausi e palpabile l’emozione. Non poteva mancare l’omaggio della canzone “Guardastelle”, del 2004, incisa nuovamente in “Fuoco Sacro”, con una nuova versione riarrangiata. È uno dei brani più emblematici del cantante, dedicato a chi sa guardare oltre, ai sognatori, a chi riesce a tenere accesa una scintilla anche quando tutto sembra buio. Il nuovo album comprende 11 brani con Jovanotti, Fresu, Chico Buarque, Omar Sosa e altri. Non manca, ovviamente, il dialetto brindisino. Tony Bungaro è una delle penne più raffinate della musica italiana. È stato autore per tanti cantanti famosi, con un affetto particolare per Ornella Vanoni. Al termine dell’incontro, Bungaro ha tenuto il firmacopie, un’occasione per abbracciare i suoi fan. Anna Consales