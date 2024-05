Buona la 1° edizione del Torneo di Beneficenza Città di Fasano PadelAIL

Ottimo successo per la prima edizione del Torneo di Beneficenza Città di Fasano denominato PadelAIL che domenica 26 maggio ha portato sui campi di padel del centro sportivo Bs Padel Fasano numerosi appassionati di questa nuova frontiera sportiva. Torneo organizzato dall’Ente di promozione Sportiva ASI Coni con il direttore responsabile provinciale Ettore Marchegiano e in collaborazione con i volontari fasanesi dello sportello informativo de “Il girasole di Mari” della sezione AIL di Brindisi. Manifestazione svoltasi nell’unica giornata di domenica dove diverse coppie di giocatori si sono sfidati per la vittoria finale nelle quattro categorie previste dalla manifestazione. Nella categoria Gold Maschile il 1° posto è andato alla coppia formata da Lorenzo Lacirignola e Gianni Pezzolla che in finale hanno battuto Pierluigi Laplaca e Franco Cofano. Nella categoria Silver maschile il primo gradino del podio è andato a Daniele Palmisano e Giuseppe Decarolis che si sono imposti su Giammarco e Antonio Remine. Torneo che ha contemplato anche le categorie miste come la Gold Misto che ha visto trionfare Madia Barbarito e Raffaele D’amico dinanzi ai bravi Moira Vinci e Antonello Bagorda. Nella silver misto invece a ricevere la medaglia doro sono stati Marcella Cofano e Michele Erinnio mentre la seconda piazza è andata a Cinzia Tanzarella e Daniele Vinci. Soddisfazione tra gli organizzatori della kermesse sportiva per la risposta avuta dai tanti iscritti che con la loro partecipazione hanno contribuito fattivamente alla causa dell’AIL sia con l’iscrizione al torneo e in alcuni casi con l’acquisto delle magliette de “Il girasole di Mari”.