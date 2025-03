Buona la prima per la sezione canottaggio dei vigili del fuoco di Brindisi

Si è svolta Domenica 16 Marzo 2025, sulle acque del seno di Ponente a Brindisi, la prima regata regionale della stagione agonistica 2025. Il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco “Carrino” di Brindisi, sezione canottaggio, era presente con molti dei suoi atleti.

I risultati ottenuti dai nostri ragazzi sono i seguenti:

2x (due di coppia) categoria Under19 femminile con MARTIGNANO Francesca, misto con GIANNUZZI Micaela del C.C. Promonopoli, 4^posto;

7,20 (singolo) categoria Cadetti maschile con MARTIGNANO Valerio 2^posto;

2x (due di coppia) categoria Under19 maschile con TANZARELLA Francesco, misto con PUCA Gianmarco del C.C. Promonopoli 1^posto;

2x (due di coppia) categoria Allievi C maschile con IAIA Alessio, misto con MASCOLO Salvatore della l.n.i. Barletta, 4^posto;

2- (due senza) categoria Senior maschile con CENTONZE Nicola e PALAZZO Davide 1^posto;

1x (singolo) categoria Under17 maschile con CIULLO Riccardo 2^posto;

4x (quattro di coppia) categoria Senior maschile con GOLIZIA Niccolò, CENTONZE Nicola, PALAZZO Davide, misto con MACCURO Cosimo del C.C. Promonopoli, 1^posto;

1x (singolo) categoria Under19 maschile con TANZARELLA Francesco 1^posto;

1x (singolo) categoria Under19 maschile con MELFI Gioele 2^posto;

2x (due di coppia) categoria Under17 maschile con CIULLO Riccardo, misto con PINTO Davide del C.C. Promonopoli 3^posto;

1x (singolo) categoria Under19 femminile con MARTIGNANO Francesca 2^posto;

1x (singolo) Senior maschile con MELFI Gioele 3^posto;

2x (due di coppia) categoria Senior maschile con GOLIZIA Niccolò e TOSCANO Damiano 2^posto;

2x (due di coppia) categoria Cadetti maschile con MARTIGNANO Valerio, misto con PUCA Stefano del C.C. Promonopoli 1^posto.

Questo il bottino che gli atleti hanno portato a casa:

6 medaglie di ORO;

4 medaglie di ARGENTO;

2 medaglie di BRONZO e 2 quarto posto…

Ottimi i risultati del gruppo sportivo che fanno ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti remieri della tanto impegnativa stagione agonistica.

Il prossimo impegno è il Meeting Nazionale in programma a Gavirate (Va) il 5 e il 6 Aprile 2025 in cui oltre alla manifestazione nazionale dove saranno impegnate tutte le categorie Agonistiche maschili e femminili, nella stessa manifestazione si svolgeranno le selezioni per la partecipazione al campionato europeo Under19, un’ottima occasione per riuscire a vestire la maglia azzurra e alcuni dei nostri ragazzi ce la metteranno tutta per riuscirci.